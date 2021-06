08.06.2021 - Neusser Wirtschaftstreff

Das Amt für Wirtschaftsförderung bindet den Bereich „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ verstärkt in seine Arbeit ein. Die bestehenden Angebote werden ausgebaut und neue Angebote in verschiedenen Bereichen geschaffen.

Unter anderem wird die Wirtschaftsförderung die Neusser Unternehmen in einer breit angelegten Veranstaltungsreihe zu den Themen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit informieren und auch das Gespräch bzw. die Diskussion mit den Unternehmen suchen.

Den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit bildet am Donnerstag, 10. Juni 2021. ab 19 Uhr der Neusser Wirtschaftstreff in Form eines Livestreamings. Zum Thema: „Kommunaler Klimaschutz – Folgen für die Wirtschaft?“ wird Dr. Jürgen Landgrebe referieren, Leiter des Fachbereiches Klimaschutz, Energie, Deutsche Emissionshandelsstelle, Umweltbundesamt Berlin.

Bürgermeister Reiner Breuer wird die Teilnehmenden begrüßen; die Moderation übernimmt Tom Hegermann. Per Chatfunktion ist eine Beteiligung an der Veranstaltung möglich; Fragen an den Referenten sind ausdrücklich erwünscht.

In Folgeveranstaltungen ist in Zukunft die Vertiefung von Teilbereichen des Klimaschutzes, wie zum Beispiel Informationen zu Energieeffizienzmaßnahmen und Fördermöglichkeiten geplant.

Gerne können auch Vorschläge und Wünsche zu weiteren Veranstaltungen per Chatfunktion in den Livestream eingebracht oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss gesendet werden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die kostenlose Teilnahme erfolgt über https://www.youtube.com/channel/UC78O53sO4l4qwaamvpp1UDg oder https://www.facebook.com/wirtschaftsforderung.neuss.



(Stand: 08.06.2021/Stgl)