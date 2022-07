08.07.2022 - Shakespeares Werk als Graffiti

Seit dem Shakespeare Festival dieses Jahres schmückt die bislang graue Wand am Neusser Globe ein buntes Graffiti, das mit Motiven der Werke des großen englischen Dramatikers spielt. Im Rahmen des Shakespeare Festivals 2022 gestalteten zwölf Jugendliche in einem Street-Art-Workshop mit dem international erfolgreichen Graffiti-Künstler Konstantin Zayka das Wandbild. „Alle richtig Lust auf das Projekt, und so macht die Arbeit mit den Jugendlichen natürlich großen Spaß“, freut sich Zayka über das Engagement der Teilnehmenden. Einige hatten bislang keinerlei Erfahrung mit Graffiti, andere brachten schon Vorwissen mit. Geübt waren etwa Henriette und Silja. „Wir haben bei Konstantin schon in der Alten Post einen Graffiti-Workshop gemacht“, so Henriette, die durch das Projekt ihre Begeisterung für Street-Art und das Shakespeare Festival verbinden konnte: „Ich war schon oft als Zuschauerin hier, und jetzt ein Teil des Festivals zu sein ist cool.“ Während sich Henriette eher mit der Sprühdose verewigte, widmete sich Silja Farbe und Pinsel. „Wir hatten hier die Möglichkeit, uns in verschiedenen Techniken auszuprobieren“, zeigt sich die 17jährige begeistert von der Vielfältigkeit des Projektes.

Gefördert wurde der Workshop durch das Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Landes NRW mit Unterstützung des Bundes.

(Stand: 08.07.2022)

Fotos zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen sind der Künstler Konstantin Zayka und die Teilnehmerinnen Henriette (l.) und Silja.