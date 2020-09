08.09.2020 - Vortrag „Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden“

Immer häufiger wird über rechtsextreme Vorfälle in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr oder Justiz berichtet. Daran schließt sich fast immer die Frage an: Geht es um Einzelfälle oder gibt es rechtsextreme Gruppen und Netzwerke in den Sicherheitsbehörden? Oft stellt sich auch die Frage nach dem Aufklärungswillen staatlicher Behörden oder einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf rechtsextreme Straftaten.

Die Autorin und Journalistin Heike Kleffner - Herausgeberin des Buches "Extreme Sicherheit" - stellt in ihrem Vortrag am Dienstag, 22. September 2020, 18.30 Uhr, im Romaneum einige Beispiele vor und geht dem Stand der strafrechtlichen, disziplinarrechtlichen sowie der politischen Aufarbeitung einzelner Fälle nach. Die Veranstaltung ist entgeltfrei, eine Anmeldung ist aufgrund des begrenzten Platzangebotes erforderlich.



(Stand: 08.09.2020/Kro)