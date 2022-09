08.09.2022 - 1001 Buch – VHS-Vortrag zum Orient in der Weltliteratur

Die Literaturen des Orients weisen eine 1500jährige Geschichte auf und sind ein zentraler Teil der Weltliteratur. Der bekannte Autor, Übersetzer und Islamwissenschaftler Stefan Weidner stellt diese faszinierende Literatur, ihre Geschichte, ihre Vielfalt und die neuesten Tendenzen in einer Mischung aus lebendigem Vortrag und der Lesung aus seinem neusten Werk "1001 Buch" am Mittwoch, 28. September 2022, um 19.00 Uhr in der VHS im RomaNEum vor.

Die Veranstaltung ist entgeltfrei.