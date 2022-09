08.09.2022 - Afrika-Vortrag in der VHS mit Bartholomäus Grill

Die Volkshochschule und das Integrationsamt der Stadt Neuss sind erfreut, am Mittwoch, 21. September 2022, den in Südafrika lebenden, langjährigen Afrika-Korrespondenten des „Spiegel“ zu Gast im RomaNEum zu haben. Themen des Vortrags von Bartholomäus Grill sind u.a. die Rückkehr der großen Autokraten, die gleichzeitig aber auch große Reformer mit wirtschaftlichen Erfolgen sein können; der dramatisch wachsende Einfluss Chinas in Afrika, der bereits zu den ersten Widerständen gegen einen "neuen Kolonialismus" führt; unermesslicher Reichtum an Rohstoffen; die Angst Europas vor einer großen afrikanischen Fluchtbewegung; die Neuausrichtung der deutschen und europäischen Entwicklungszusammenarbeit und vieles mehr.

Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt entgeltfrei.