08.10.2021 - „Am Schwarzen Graben“

Am 26. Oktober 2021 sind alle Interessierten herzlich eingeladen, sich von 18 Uhr bis ca. 20.30 Uhr bei der Online-Abschlussveranstaltung in die Diskussion um die Zukunft des Plangebiets "Am Schwarzen Graben" einzubringen.

Mit dem "Dialogorientierten Moderationsverfahren" für das Plangebiet "Am Schwarzen Graben" in Neuss Rosellerheide-Neuenbaum sollen ergebnisoffen die Möglichkeiten einer zukünftigen Entwicklung des Areals zwischen dem Wasserlauf Schwarzer Graben und der Neukirchener Straße geprüft werden.

Das im Jahr 2020 gestartete Verfahren wurde mit vielfältigen Veranstaltungen und Beteiligungsformaten umgesetzt, um die lokalen Perspektiven der Neusserinnen und Neusser zu erfahren. Beispiele hierfür waren eine Online-Beteiligung mit einer interaktiven Karte, Multiplikatorengespräche vor Ort, eine Postwurfsendung sowie eine große Auftaktveranstaltung im Herbst 2020 direkt vor Ort im Plangebiet.

All die Anregungen und Ideen sind – zusammen mit den Hinweisen der gegründeten Bürgerinitiative – in den Auswertungsprozess des Planungsteams eingeflossen. Ein erstes Zwischenfazit ist auch auf der Projekthomepage www.am-schwarzen-graben.de einzusehen.

Aus den bereits gewonnen Ergebnissen hat das Planungsteam weitere Schlussfolgerungen für eine zukünftige räumliche Organisation innerhalb des Plangebiets gezogen. Diese sind in städtebauliche Strukturskizzen eingeflossen, die nun der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen.

Nach einer inhaltlichen Einführung und der Vorstellung der Ergebnisse soll in Kleingruppen der Dialog mit der Stadtgesellschaft fortgesetzt werden. Ziel ist es, ein Meinungsbild zu zukünftigen Entwicklungsoptionen zu erhalten und die Präferenzen der Bürgerinnen und Bürger als Vorbereitung auf eine politische Entscheidung zu erfahren.

Anmeldungen werden über die Projekthomepage www.am-schwarzen-graben.de entgegengenommen (begrenzte Teilnehmendenzahl). Die Zugangsdaten werden kurz vor der Veranstaltung versendet.

(Stand: 08.10.2021/Bo)

In unserem Bildarchiv finden Sie eine Luftaufnahme des schwarzen Grabens.