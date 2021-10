08.10.2021 - Ein Bild von Frau!

Im Rahmen einer Mittagspausenführung am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 13 Uhr, wird die Studioausstellung „Ein Bild von Frau! Darstellungen des Weiblichen im Expressionismus“ im Clemens Sels Museum Neuss offiziell eröffnet. Einblicke in die Auswahl an seltenen Zeichnungen und Druckgrafiken aus der hauseigenen Sammlung von Max Beckmann über Heinrich Campendonk und Ernst Ludwig Kirchner bis hin zu August Macke bietet die Kuratorin Dr. Bettina Zeman. Die – kleine aber feine – Studioausstellung ist vom 5. Oktober 2021 bis zum 12. Dezember 2021 zu sehen.

(Stand: 08.10.2021/Spa)

Zu sehen ist Erich Heckel, Junges Mädchen (Siddi Riha), 1913, Holzschnitt auf Velin, Vermächtnis Dr. Günther Rehbein 1981, Clemens Sels Museum Neuss