08.10.2021 - Fahrbahnsanierung Ruhrstraße

Im Zuge der Fahrbahnsanierung erhält die Ruhrstraße zwischen dem Kreisverkehr Kruppstraße und der Lahnstraße in den Herbstferien eine neue Asphaltdeckschicht. Die Arbeiten beginnen am 18. Oktober und dauern voraussichtlich bis zum 24. Oktober 2021. Hierzu wird die Ruhrstraße im genannten Zeitraum für voraussichtlich 6 Tage halbseitig gesperrt.



Der Verkehr in der Ruhrstraße wird in Richtung Lahnstraße als Einbahnstraße geführt. Die Grundstücke sind fußläufig jederzeit über die Gehwege erreichbar. Aus Richtung Isarstraße, Weserstraße und Nettestraße kann während der Sanierung nicht auf die Ruhrstraße eingefahren werden. Für die Zeit der Baumaßnahme können die Parkplätze im gesamten Bauabschnitt zwischen Kruppstraße und Lahnstraße nicht genutzt werden.

Die Buslinie 827 des BVR fährt die Haltestellen „Isarstraße“ und „Nettestraße“ für die Dauer der Baumaßnahme nicht an. Eine Ersatzhaltestelle wird auf der Ruhrstraße hinter der Kreuzung Lahnstraße eingerichtet.



(Stand: 08.10.2021, Kro)