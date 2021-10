08.10.2021 - Online Englisch lernen

Einen Online-Englischkurs auf dem Niveau B1 bietet die Volkshochschule Neuss ab Dienstag, 26. Oktober 2021, an. Der Unterricht findet einmal in der Woche von 18 bis 19.30 Uhr statt und umfasst insgesamt 14 Termine. Bei Beratungsbedarf unterstützt die VHS gerne telefonisch unter der Rufnummer 02131-904151. Anmeldungen können per Mail an vhs@stadt.neuss.de oder über die Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-neuss.de vorgenommen werden. Auf der Homepage stehen auch weitere Informationen rund ums Sprachenlernen bei der VHS.

(Stand: 08.10.2021, Fi)