08.11.2022 - „Kanalarbeiten in der Straße „Am Lindenplatz“

Wegen Kanalbaumaßnahmen in der Straße „Am Lindenplatz“ muss die Einmündung in die Stichstraße „Am Lindenplatz 21-35“ ab Montag, 14. November, gesperrt werden.

Die InfraStruktur Neuss (ISN) stellt in diesem Bereich eine Ringverbindung zweier Schächte des Regenwasserkanals als Überlauf her.

Der Verkehr durch die Straße „Am Lindenplatz“ wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt und über eine Ampelanlage geregelt. Auch Fußgänger und Radfahrer werden sicher an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bushaltestelle „Lindenplatz“ der Linien 844, 854 und SB53 wird angefahren, jedoch in beide Fahrtrichtungen um wenige Meter verlegt.

Die Anlieger im Baustellenbereich können die Grundstücke, den Garagenhof und den Parkplatz an der Kirche über die Karl-Huber-Straße und den Fußweg erreichen. Die Kanalarbeiten sollen vorbehaltlich der Witterungseinflüsse bis zum 25. November 2022 abgeschlossen sein.

Ausführliche Informationen zu der Baumaßnahme können unter www.baustellenradar-neuss.de abgerufen werden.