08.12.2022 - Lüttenglehner Straße ab Freitag wieder befahrbar

Die Lüttenglehner Straße in Grefrath wird ab Freitag, 9. Dezember 2022, wieder für den Verkehr freigegeben. Die am Montag, 5. Dezember 2022, begonnene Sanierung der Fahrbahndecke muss kurzfristig unterbrochen werden. Grund dafür sind Personalengpässe beim ausführenden Unternehmen. Voraussichtlich im ersten Quartal 2023 werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Aktuelle Informationen zu allen Baustellen in Neuss gibt es unter www.baustellenradar-neuss.de.

(Stand: 08.12.2022/Spa)