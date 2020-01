09.01.2020 - Lesebär inklusiv

Die Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, lädt am Mittwoch, 15. Januar 2020, um 15 Uhr zum „Lesebär inklusiv“ ein. In dem Bilderbuchkino ohne Worte wird das Buch „Der fette Fang“ von Ronan Badel vorgestellt. Ein Sommertag im Boot, das Netz ist ausgeworfen, der Fischer ruht in der Sonne. Das Hündchen steht als kleine stolze Galionsfigur am Bug. Plötzlich scheint etwas Großes ins Netz gegangen zu sein, denn es zieht den stattlichen Fischer mit Macht aus dem Boot und ins Wasser! Wie es dazu kommt, dass der Fischer, sein Hündchen und ein traumhafter Fang doch noch nach Hause schippern, erzählt das Bilderbuch ohne ein einziges Wort, dafür mit musikalischer Untermalung. Eintritt frei! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.