09.01.2020 - Mini-Abo „3 aus 4“ für die Zeughauskonzerte nur noch bis zum 24. Januar erhältlich

... ist nur noch bis zum 24. Januar bei der Neusser Tourist-Information, Büchel 6, Telefon 02131/4037795, erhältlich. Bei dem Einsteiger-Abo können drei aus den vier noch kommenden Konzerten der Saison 2019/2020 auswählen. Das Mini-Abo ist zum Preis von 66 Euro erhältlich. Weitere Informationen sind im Internet unter www.zeughauskonzerte.de erhältlich.

Die Zeughauskonzerte begrüßen das neue Jahr mit dem „Besonderen Abend“ am Freitag, 24. Januar 2020, bei dem der Ausnahmetrompeter Simon Höfele gemeinsam mit der estnischen Pianistin Kärt Ruubel ein raffiniertes Programm von George Gershwin über Maurice Ravel bis zu Sergei Prokofieff präsentiert. Der WDR schneidet die Veranstaltung zur späteren Sendung mit.

Poesie und Musik berühren sich am Donnerstag, 13. Februar 2020: Der deutsche Star-Tenor Julian Prégardien singt – am Klavier begleitet von Eric Le Sage – Gabriel Faurés „La Bonne Chanson“ nach Gedichten des Symbolisten Paul Verlaine sowie Robert Schumanns Liederkreis nach Joseph Eichendorff.

Am Sonntag, 1. März 2020, 11 Uhr, lädt der international agierende Pianist Joseph Moog zu einer Matinée mit Werken von Schubert, Beethoven und Liszt und am Montag, 23. März 2020, enden die ZeughausKonzerte 2019/2020 mit dem französischen Quatuor voce, das sich mit der französischen Bratschistin Lise Berthaud Webern, Mozart und Brahms widmet.