09.01.2023 Steueridentifikationsnummer online beantragbar

Die Digitalisierung im Bürgeramt der Stadt Neuss schreitet weiter voran. Ab sofort können Neusser Einwohner*innen zwei weitere Dienstleistungen online in Anspruch nehmen.

So ist es fortan möglich die steuerliche Identifikationsnummer bequem über das Serviceportal der Stadt Neuss zu beantragen. Diese wird dann per Post an die Meldeadresse der antragsstellenden Person gesandt. Daneben können minderjährige Berufseinsteiger*innen nun einen Untersuchungsberechtigungsschein für die Erst- oder Nachuntersuchung beantragen. Die Beantragung kann sowohl von minderjährigen Berufseinsteiger*innen, als auch ihre gesetzlichen Vertreter*innen durchgeführt werden. Der Untersuchungsberechtigungsschein wird postalisch zugesendet.