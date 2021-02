09.02.2021 - Keine Sonderöffnungszeiten an Karneval

Da das närrische Treiben wegen der Corona-Pandemie auch in Neuss ausfällt, gibt es in diesem Jahr keine besonderen Öffnungszeiten an Altweiberdonnerstag und Rosenmontag. Die Stadtverwaltung ist also zu den üblichen Sprechzeiten von acht bis 18 Uhr (donnerstags) sowie 8.30 bis 12.30 Uhr (freitags) zu erreichen. Persönliche Vorsprachen sind derzeit nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, außerdem ist im Rathaus eine medizinsche Mund-Nasen-Bedeckung (etwa OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen.

(Stand: 09.02.2021/Spa)