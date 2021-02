09.02.2021 - Online Live Vortrag der VHS

Die Freiwilligenzentrale Neuss arbeitet an der Schnittstelle zwischen Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, und Organisationen aus allen Bereichen, die ehrenamtlich Mitwirkende suchen. Am Dienstag, 23. Februar 2021, um 17 Uhr, stellt Sigrid Wiechers in einem Vortrag via Zoom die Aufgaben der Zentrale vor, zeigt die Bandbreite ehrenamtlichen Tätigkeiten und steht im Chat für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme ist entgeltfrei, eine Anmeldung ist erforderlich unter www.vhs-neuss.de.



