09.02.2022 - Sonntagsmatinée

Zu einem vergnüglichen Sonntagsvormittag mit dem bekannten Musikkritiker Frieder Reininghaus lädt die Volkshochschule Neuss ins Romaneum, Brückstraße 1, ein. Am Sonntag, 20. Februar 2022, elf Uhr, stellt er Geschichte und Geschichten, Fakten, Theorien und Anekdoten, Bekanntes und Unbekanntes zu allen Entwicklungen und Spielformen der Tonkünste von den Kreuzzügen bis zur Gegenwart vor. Anregende Musikstücke ergänzen den entgeltfreien Vortrag, Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist gewünscht.

Frieder Reininghaus studierte ab 1967 Musik, Musik- und Theaterwissenschaft, Germanistik und Soziologie in Stuttgart, Tübingen und Berlin. Seit 1978 lebt er als Kulturkorrespondent und Publizist in/bei Köln und Wien, berichtet über das europäische Musik- und Opernleben für den Deutschlandfunk, den ARD-Hörfunk und mehrere Tageszeitungen. Er hat Zahlreiche Lehraufträge an in- und ausländischen Universitäten inne.

(Stand: 09.02.2022/Spa)