09.03.2020 - Schulausschuss tagt am 17. März 2020

Wie haben sich die Schülerzahlen an Neusser Grundschulen entwickelt? Wie verteilen sich die Schülerinnen und Schüler auf die weiterführenden Schulen? Diese und weitere Fragen beantwortet die Statistik „Schule in Zahlen“, die dem Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 17. März 2020, 17 Uhr, im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, vorgelegt wird. Zu entnehmen ist der Statistik unter anderem, wie sich der Übergang von Grundschule zu weiterführenden Schulen geändert hat. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die an das Gymnasium wechselten, blieb seit 2010 mit um die 50 Prozent fast konstant. Im gleichen Zeitraum stieg der Anteil der Gesamtschulen von 17 auf 45 Prozent an. Dies ging mit massiven Rückgängen an den Realschulen (von 24 auf sechs Prozent) und den Hauptschulen (von zehn auf unter einem Prozent) einher.

Außerdem berät der Schulausschuss über die Änderung der Elternbeiträge für die offenen Ganztagsgrundschulen, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kolping-Bildungswerk sowie den Zuschuss zum Betrieb der Mensa an der Gesamtschule Norf. Die Sitzung leitet die Vorsitzende Gisela Hohlmann.