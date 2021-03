09.03.2021 - Kunstpause im Clemens Sels Museum Neuss

Das Museum kommt zu Ihnen! Kuratorin Romina Friedemann M.A. nimmt die Besucherinnen und Besucher im Rahmen eines ZOOM-Meetings am kommenden Donnerstag, 11. März 2021, 13 Uhr, für eine halbe Stunde mit durch die laufende Sonderausstellung „Inspiriert! Helmut Hahn im Dialog mit Max Ernst, Elisabeth Kadow und Otto Steinert“.

Die Ausstellung präsentiert entlang der Biografie Helmut Hahns (1928-2017) eine Auswahl seiner unterschiedlichen Werkphasen und künstlerischen Ausdrucksmittel (u.a. Fotografien, Malereien, Wandbehänge und Zeichnungen) – immer den Aspekt der Natur als Quelle der Inspiration im Blick behaltend. Im Dialog mit Exponaten von Otto Coester, Elisabeth und Gerhard Kadow, Otto Steinert und Rolf Sackenheim können nicht nur die Einflüsse auf das Werk Hahns sondern auch die bewusste Distanzierung des Künstlers gegenüber Arbeitsweisen der Lehrenden veranschaulicht werden. Auch wurde Hahns Leben und Werk von verschiedenen künstlerischen Vorbildern inspiriert und maßgeblich geprägt: Hervorzuheben sind dabei die Begegnung mit Max Ernst im Jahr 1957.

Der Link zur Teilnahme an dem ZOOM- Meeting ist auf der neuen Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/904141 erhältlich. Die nächste ZOOM-Führung durch die Sonderausstellung findet zwei Wochen später, am Donnerstag, 25. März 2021, 13 Uhr, statt.

(Stand: 09.03.2021/Spa)