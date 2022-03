09.03.2022 - Bezirksausschuss IV - Holzheim tagt in der Mehrzweckhalle

Über die städtebauliche Entwicklung am Hindenburgplatz berichtet die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses IV - Holzheim, am Dienstag, 15. März 2022, 17 Uhr, in der Mehrzweckhalle Holzheim. Zudem steht unter anderem ein Bericht des Bezirksbeamten der Kreispolizeibehörde auf der Tagesordnung. Geleitet wird die Sitzung vom Vorsitzenden, Thomas Nickel.

Die Unterlagen stehen im Bürgerinfoportal zur Verfügung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an Email robert.schichler@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131/90-2096 anmelden. Für den Besuch der Veranstaltung gilt neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen. Die entsprechenden Nachweise werden vor Sitzungsbeginn kontrolliert. Während der gesamten Sitzung gilt Maskenpflicht.

(Stand: 9. März 2022/Bo)