09.03.2022 - Die Welt und Neuss vor einhundert Jahren

Der in Neuss geborene Schriftsteller und Hölty-Preisträger Norbert Hummelt hat für sein neues Buch „1922. Wunderjahr der Worte“ unter anderem im Neusser Stadtarchiv zur Geschichte seiner Familie recherchiert und die Geschichte seiner Neusser Vorfahren in ein weit aufgefächertes Panorama des Jahres 1922 mit eingewebt. Auf Einladung des Stadtarchiv Neuss kommt der Autor am Mittwoch, 15. März 2022, 19.30 Uhr, zu einer Lesung in den Pauline-Sels-Saal des Romaneums, Brückstraße 1. Dr. Jens Metzdorf, Leiter des Stadtarchivs Neuss, wird in einem begleitenden Bildvortrag visuell in die Geschichte der Stadt Neuss Anfang der 1920er Jahre einführen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per E-Mail an stadtarchiv@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131/904251 wird gebeten. Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Ein entsprechendes Zertifikat und der Personalausweis oder Reisepass sind daher mitzuführen. mit. Während des gesamten Aufenthalts im Romaneum ist zudem ein medizinischer Mund-Nasenschutz zu tragen, eine FFP2-Maske wird empfohlen.

In seinem „Wunderjahr der Worte“ beschreibt Norbert Hummelt den Aufbruch in die Moderne. 1922 ist ein Jahr voller schöpferischer Energie: ein Wunderjahr der modernen Literatur. Eine Fülle literarischer Werke erscheint, die den Gang der Weltliteratur verändern. In Paris wartet James Joyce voller Ungeduld auf die ersten Exemplare seines »Ulysses«. Virginia Woolf ist in London dabei, sich ihren eigenen Raum zu erschreiben. Rainer Maria Rilke vollendet, was er einst auf Schloss Duino begonnen hat. Katherine Mansfield steckt ihre ganze Kraft in ihre Short Stories. Und im englischen Seebad Margate findet T.S. Eliot radikale Töne für das widersprüchliche Lebensgefühl des noch jungen 20. Jahrhunderts. Quer durch Europa begleitet Norbert Hummelt diese Autoren und Autorinnen durch ein aufregendes Schaffensjahr und fängt dabei die spannungsgeladene politische Stimmung der Zeit ein.

