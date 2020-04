09.04.2020 - Erweiterung des Botanischen Gartens fertig gestellt

Die Erweiterung des Botanischen Gartens ist nun fertig gestellt. Planungsdezernent Christoph Hölters zeigte das Ergebnis Bürgermeister Reiner Breuer und Renate Tillmanns, Vorsitzende des Vereins Freunde und Förderer des Botanischen Gartens Neuss, vor Ort. „Ich freue mich über die Vollendung des Botanischen Gartens mit dem neuen Quartiersplatz und der Verbindungstreppe zum „alten Teil“. Auch das neue Entree ist sehr wertig gestaltet“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer.

Im zweiten Bauabschnitt wurde der Zugang zum Botanischen Garten im Bereich Körnerstraße/Weingartstraße überarbeitet. „Es ist sehr einladend geworden. Wenn man von der Körnerstraße aus am Botanischen Garten vorbeikommt, möchte man direkt reingehen“, freut sich Tillmanns. Durch die Auslichtung des Gehölzbestandes an der Körnerstraße ist die Sicht zudem verbessert worden. Der höher gelegene Parkteil ist nun über eine Treppe erschlossen und dient als Verbindung zwischen dem historischen Teil und dem neu gestalteten Bereich. Die vorhandenen vier Stellplätze an der Körnerstraße und der Fuß-und Radweg entlang der Weingartstraße sind ebenso wie die Laubbäume an der Körnerstraße erhalten geblieben. Aufgrund der circa vierzig Zentimeter erhöhten Lage der Bäume wurde der Wurzelraum zum Platzniveau über Betonquader seitlich abgefangen. Diese Betonquader können nun als Sitzmöglichkeiten genutzt werden. Die Platzfläche selbst ist gepflastert und mit Bänken ausgestattet worden. Eine Stahlpergola, die in gleicher Weise bepflanzt wurde wie die am Quartiersplatz Bergheimer Straße, bildet die westliche Platzkante. Hier verläuft auch die Zaunflucht mit Zugangs-und Zufahrtstor. Die nördliche Platzseite wird von der Fassade des alten Gewächshauses gebildet.

Um ein Befahren des Platzes zu verhindern, wurde die Zufahrt zum Betriebsgelände durch Quader von der Platzfläche getrennt. Der fußläufige Zugang in den Botanischen Garten ist neben der Zufahrt über ein separates Tor möglich und führt über einen kurzen Weg direkt zur Treppe. Diese wurde als Stahlkonstruktion ausgebildet und erschließt den südlichen denkmalgeschützten Bereich des Botanischen Gartens hinweg über die vorhandene Stützmauer, die im Sinne des Denkmalschutzes als Geländekante erhalten geblieben ist.

Bei der Konzeption des zweiten Bauabschnitts sind Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt worden. Außerdem miteinbezogen wurde der Verein Freunde und Förderer des Botanischen Gartens Neuss, Vertreterinnen und Vertreter des Forums Stadtentwicklung und der Verein neuss agenda 21 e.V.

Der erste Schritt zur Erweiterung und Aufwertung des Botanischen Gartens ist in 2017 mit der Umgestaltung des Eingangsbereichs an der Bergheimer Straße und dem Ausbau zum Quartiersplatz realisiert worden. Nach viermonatiger Bauzeit wurde damals die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit einem großen Fest gefeiert.

Wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus konnte das ursprünglich geplante große Eröffnungsfest zur Fertigstellung der Erweiterung des Botanischen Gartens nicht stattfinden.