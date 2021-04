09.04.2021 - Neue Covid 19 Teststation für Bürger*innen

Eine weitere Covid-19-Tetstation öffnet am Samstag, 10. April 2021, in der Innenstadt im Kulturforum Alte Post. Auf Anregung von Bürgermeister Reiner Breuer bietet das Corona-Test-Team um Marcel Offermann an sechs Tagen in der Woche kostenlose Tests auf das Corona-Virus an. Geöffnet ist die neue Teststelle in der Alten Post, Neustraße 28, montags bis freitags, jeweils von 9 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. "Wir wollen mit dem Angebot dieser zentralen Teststation eine Testlücke im Innenstadtbereich schließen und hoffen, dass wir so noch mehr Bürgerinnen und Bürger zum regelmäßigen testen animieren. Unser Ziel ist die deutliche Reduktion der Inzidenzzahl, um weitere harte Lockdowns nachhaltig zu vermeiden", so Bürgermeister Reiner Breuer.

Um einen möglichst schnellen und kontaktarmen Ablauf ohne Wartezeiten im Interesse der Bürgerinnen und Bürger sowie nicht zuletzt im Sinne der Coronaschutzverordnung zu gewährleisten, sollte idealerweise eine elektronische Anmeldung und Terminierung unter der Internetadresse www.neuss-coronatest.de erfolgen. Die Anmeldung ist von jedem internetfähigen Endgerät durchführbar und kann ganz spontan und komfortabel auch von unterwegs aus vorgenommen werden. Nach erfolgreich abgeschlossenem Anmeldeprozess wird umgehend eine Bestätigung per Email verschickt. Diese muss zum Testtermin mitgebracht werden, da ohne Anmeldung nicht getestet werden darf. Zudem muss ein belastbares Ausweisdokument wie Personalausweis oder Reisepass zur eindeutigen Identifikation im Testzentrum vorgelegt werden.



Der Zugang zum Testzentrum erfolgt über den Haupteingang der Alten Post an der Neustraße 28. Von dort aus gelangt man zur Registrierung in das Ausstellungsfoyer und in einen Wartebereich. Die Testung erfolgt dann an mehreren - nicht einsehbaren - Bereichen im dortigen Veranstaltungsraum. Das Verlassen des Gebäudes erfolgt ausschließlich als Einbahnstraße über den an der Promenadenstraße gelegenen "Nebeneingang Süd". Gehbehinderte Kolleg*innen und Rollstuhlfahrer*innen kommen am besten durch den direkt am Erftmühlengraben gelegenen Eingang zum Café. Über die Gartenterrasse ist ein barrierefreies Betreten und Befahren sowie Verlassen des Gebäudes möglich. Toiletten, natürlich auch behindertengerecht, sind im Haus ausreichend vorhanden. Alle Ein- und Ausgänge nebst Wegen durch das Haus sind gut sichtbar beschildert.

Während der Saal als Testzentrum genutzt wird, präsentiert der Kurator der städtischen Galerie, Klaus Richter, dem täglichen Besucherstrom vor dem Haus und in den Räumen großformatige Arbeiten der Neusser Künstlerinnen AURA, Janina Brauer, Johanna Clara Becker, Reiner Clemens, Simon Evertz, Sonja Hendricks, KJ263, Simone Klerx, Heribert Münch, OLDHAUS, Christoph Rehlinghaus, Melanie Richter und Michael Rintelen. Für den Leiter der Alten Post, Hans Ennen-Köffers, bietet sich so die Möglichkeit, auch die über die Schwelle zu bringen, die das Angebot des Kulturforums als Bühne, Ausstellungsort und Schule für Kunst und Theater noch nicht kennengelernt haben. Gleichzeitig liegen aber auch die Angebote der anderen städtischen Kulturinstitute wie Volkshochschule, Clemens-Sels-Museum Neuss oder des Stadtarchives aus: Win-Win in Coronazeiten für die Kultur in Neuss.

Im Bildarchiv finden Sie ein Foto zu dieser Pressemitteilung.

(Stand: 09.04.2021, Fi)

Foto: Marcel Offerman, Leiter des Corona-Test-Teams in der Alten Post, Bürgermeister Reiner Breuer und Hans Ennen-Köffers, Leiter der Schule für Kunst und Theater im Kulturforum Alte Post, vor dem neuen Bürger-Testzentrum an der Neustraße 28