09.05.2023 - Energieunterricht an den Neusser Grundschulen

In diesen Wochen können die Stadtwerke Neuss in bewährter Kooperation mit der Deutschen Umwelt Aktion e.V. (DUA) wieder den Energieunterricht in Grundschulen durchführen. Heute Vormittag (9.5.) stand die Adolf-Clarenbach-Grundschule auf der Neusser Furth auf der Besuchsliste von DUA-Unterrichtsleiterin Sabine Köster. Über jeweils zwei Unterrichtsstunden wurden die vierten Klassen unter dem Motto „Energie erleben und verstehen“ kurzweilig und interaktiv unterrichtet. Zum Einsatz kamen dabei neben der beliebten Dampfmaschine auch das Mini-Windkraftwerk und die solarbetriebenen Autos. Seit 13 Jahren bereits lassen die Stadtwerke Neuss Grundschüler kostenfrei unterrichten.

Partnerschaft Stadtwerke und Deutsche Umwelt-Aktion

Wie kommt der Strom in die Steckdose? Wie kommt das Licht in die Glühbirne? Wofür braucht man Energie? Und wo und wie erzeugen die Stadtwerke Neuss ihren „grünen Strom“? Die Expertin der Deutschen Umwelt Aktion konnte den Kindern alle Fragen, oft spielerisch, beantworten.

„Das Thema Energie, wo sie herkommt und wie sie erzeugt wird, hat gerade im vergangenen und diesem Jahr unser aller Leben bestimmt. Die Energie- und die Wärmewende ist ein Thema von heute für die kommenden Generationen. Da ist es nur logisch, dies den Kindern schon heute nahezubringen“, erklärt Stadtwerke-Kommunikationsleiter Jürgen Scheer die Motivation für den kostenfreien Energieunterricht. Rund 16.000 Neusser Grundschüler haben seit der Premiere 2010 das Angebot der Stadtwerke Neuss wahrgenommen.