09.06.2021 - Stadtspaziergänge mit dem Museum

Führungen an der frischen Luft: Das Clemens Sels Museum Neuss nutzt die Sommerzeit und bietet abwechslungsreiche Führungen zu Kunst und Architektur durch die Neusser Innenstadt an.

Konkret, abstrakt oder figurativ, aus Stahl, Beton oder Stein: Dieser Stadtspaziergang am Samstag, 12. Juni 2021, 15 bis 16.30 Uhr, feiert die große Vielfalt der Skulptur im Neusser Stadtraum. Was verraten Form und Material etwa über Zeit und Kontext der Entstehung eines Kunstwerks, die Biografie der Stadt oder auch der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler? Selbstverständlich darf auf dieser Entdeckungsreise die Endlosschleife von Josef Neuhaus nicht fehlen, die ihre neue Heimat in unmittelbarer Nähe des Clemens Sels Museums Neuss erhalten hat.

Entwerfen, gestalten, konstruieren. Vom Mittelalter bis in die 1970er-Jahre und vom schönen Wohnhaus bis hin zum funktionalen Regierungsgebäude: Bei einem Spaziergang durch die Stadt wird am Donnerstag, 17. Juni 2021, 15 bis 16.30 Uhr, ein Blick auf und hinter die Fassade verschiedenster Neusser Bauten und in die Architekturgeschichte geworfen.

Beide Führungen dauern jeweils 90 Minuten. Die Teilnahmegebührt beträgt fünf Euro pro Person. Es gilt Maskenpflicht, ein Schnelltest hingegen ist nicht nötig. Eine Anmeldung ist erforderlich über https://clemens-sels-museum-neuss.de/kalender oder telefonisch unter 02131 904141. Startpunkt ist jeweils das Clemens Sels Museum Neuss. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.

(Stand 09.06.2021/Stgl)