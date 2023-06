09.06.2023 - Stadtrat tagt am Freitag

Am kommenden Freitag, 16. Juni 2023, findet die voraussichtlich letzte Ratssitzung vor der Sommerpause statt. Auf der Tagesordnung der von Bürgermeister Reiner Breuer geleiteten Sitzung steht unter anderem ein Beschluss über die Weiterentwicklung des Wendersplatzes. Aus den Fachausschüssen erreicht den Rat das Thema des Umzugs der Realschule Holzheim an den Schulstandort Gnadentaler Allee. Zudem wird ein Beschluss zur Einstellung des Betriebs des St. Konrad-Bades und zur gleichzeitigen Sicherstellung des Lehrschwimmens in Neuss gefasst.

Die Sitzung beginnt um 16 Uhr und wird unter neuss.de auch per Audio-Livestream übertragen. Selbstverständlich kann die Sitzung auch direkt vor Ort mitverfolgt werden. Zu Beginn und zum Ende der Sitzung gibt es für Bürgerinnen und Bürger zudem die Möglichkeit Fragen zu stellen. Die Unterlagen zur Sitzung stehen ebenfalls unter neuss.de zur Verfügung.