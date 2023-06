09.06.2023 - Wie läuft das Stadtradeln 2023 in Neuss?

Die dritte und letzte Woche der Aktion "Stadtradeln" läuft. Die Stadtradler aus 108 Teams in Neuss haben bereits über 264.564 Tausend Kilometer zurückgelegt. (Stand: 9. Juni 2023). Damit konnten bisher 43 Tonnen CO2 eingespart werden. Aktuell führt in der Teamwertung das als Dauersieger bekannte „Städt. Gymnasium Norf“, gefolgt vom „Städt. Quirinus-Gymnasium“. Noch bis zum 15. Juni sind Anmeldungen möglich und ambitionierte wie Hobbyradler*innen erwünscht.

Einen ausführlichen Einblick in die Aktion „Stadtradeln“ gibt der diesjährige „Stadtradeln-Star“ Silke Schürmann. Die 50-jährige Neusserin wollte sich unbedingt beim Thema Verkehrswende einbringen: „Daraufhin kam Silke Höfle, die Koordinatorin des diesjährigen Stadtradelns, auf mich zu und fragte, ob ich nicht Stadtradeln-Star sein möchte.“ Ihre Routen und Erlebnisse hälft Silke Schürmann in einem Blog fest. In der vergangenen Woche hat sie unter anderem Radausflüge nach Düsseldorf, zur Aussichtsplattform „Tiger and Turtle“ in Duisburg und zum Neusser Shakespeare Festival gemacht. Zudem hat sie ihren Arbeitsweg ins Büro nach Düsseldorf mit dem Rad zurückgelegt: „Ich freue mich, dass die Städte und auch speziell Neuss immer mehr für die Radfahrer tun, zum Beispiel mit der Errichtung von Fahrradstraßen. Da ich krankheitsbedingt (MS) leider gehbehindert bin und daher nicht auf einem normalen Fahrrad fahren kann, bin ich mit einem 3-rädigen Liegerad unterwegs. Das hilft mir speziell bei kürzeren Strecken, z.B. in die Neusser Innenstadt, da ich viele Erledigungen ohne lange Laufwege machen kann. Silke Schürmann wünscht sich, dass sich noch einige Neusserinnen und Neusser spontan entschließen, beim Stadtradeln mitzumachen: „Meldet euch noch an, jeder Kilometer zählt. Sie alle tun etwas für Ihre Gesundheit und das Klima.“

Dazu verpflichtet sich ein STADTRADELN-Star

Während der gesamten 21 Tage darf kein Auto von innen gesehen werden. (ÖPNV/Zugfahrten sind erlaubt). Die STADTRADELN-Stars müssen zum Start des Aktionszeitraums ein Statement und Bild bei ihrer Koordination abgeben (werden auf der Kampagnen-Unterseite der Kommune eingestellt). Mindestens am Ende einer jeden STADTRADELN-Woche muss über die Erfahrungen als Alltagsradler*in im STADTRADELN-Blog berichtet werden. Außerdem müssen mindestens am Ende einer jeden STADTRADELN-Woche Kilometer online eingetragen werden.

Weitere Informationen zum Stadtraden finden Sie auf der Website der Stadt Neuss: https://www.neuss.de/stadtradeln-startet-am-26-mai-2023

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (vl. Dahlia Busch, Mobilitätsmanagerin der Stadt Neuss, Silke Schürmann, Stadtradel-Star 2023; Christian Unbehaun, Leiter des Amtes für Stadtplanung; Silke Höfle, Koordinatorin Neusser Stadtradeln 2023)