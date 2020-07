09.07.2020 - Legomania „Brick Art Online Seminar“

Im Museum oder auch online zuhause - das Clemens Sels Museum Neuss bietet in den Sommerferien ein spannendes Programm für Kinder ab zehn Jahre an. Monster, Tiere, Bauwerke oder fantasievolle Gebilde - das Brick Art Online Seminar „Legomania“ mit dem Künstler Cole Blaq eröffnet am Donnerstag, 23. Juli 2020 von 10 bis 13.30 Uhr ungeahnte kreative Möglichkeiten, Skulpturen aus Lego-Steinen zu bauen.

Nach einer Anmeldung unter Angabe der vollständigen Anschrift erhalten die Kinder ein Bastelpäckchen per Post mit allen notwendigen Utensilien für die Teilnahme am Online-Seminar. Das Programm wird gefördert durch den Kulturrucksack NRW. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Freitag, 17. Juli 2020 per E-Mail an service@clemens-sels-museum-neuss.de möglich. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.