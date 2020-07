09.07.2020 - Märchen schreiben – so geht das!

Unter dem Motto „Märchen schreiben – so geht das!“ startet ab Montag, 27. Juli 2020, die digitale Schreibwerkstatt der Stadtbibliothek Neuss. An fünf Terminen - vom 27. bis 31. Juli - vermittelt die Autorin Claudia Satory jungen Schreibbegeisterten zwischen 10 und 14 Jahren, wie Märchen geschrieben und aufgebaut werden. Die Termine finden täglich zwischen 10 und 13 Uhr per Zoom-Videokonferenz statt. Eine Anmeldung bis Mittwoch, 22. Juli 2020, per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131/904242 ist erforderlich. Pro Kind entsteht ein Kostenbeitrag von 25 Euro, der vorab in der Stadtbibliothek zu entrichten ist.

Verwunschene Orte, feuerspuckende Drachen und Prinzessinnen, die ganz ohne Krone auskommen - die Welt der Märchen fasziniert. Satory unterstützt die Teilnehmenden dabei, sich kreativ zu entfalten und eigene spannende Geschichten zu verfassen. In der digitalen Erzähl- und Schreibwerkstatt wird der Begriff Märchen weit gefasst - auch Fabeln, Sagen und Fantasiegeschichten können erschaffen werden.

Die Schreibwerkstatt wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von SchreibLand NRW, einer Initiative des Literaturbüros NRW und des Verbandes der Bibliotheken NRW.