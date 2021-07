09.07.2021 - Wer bist du denn?

Jugendliche ab 13 Jahren können in den Ferien an dem Theater-Workshop „Wer bist du denn?“ teilnehmen. Das Projekt wird im Rahmen von „Kultur macht stark. talentCAMPus“ von der Volkshochschule Neuss und der Offenen Türe Barbaraviertel organisiert und ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Ein warmes Mittagessen gibt es umsonst dazu.

Die Jugendlichen können an zehn Tagen vom 2. bis zum 13. August 2021 (wochentags) täglich von 10 bis 17 Uhr im Romaneum in der Neusser Innenstadt kreativ werden. Inhaltlich setzt sich der Workshop mit den Themen Vorurteile und Gruppenzwänge auseinander, die in einem Theaterstück verarbeitet und im Anschluss aufgeführt werden.

Interessierte können sich bei Herrn Elsäßer telefonisch unter 02131/8850468 oder per E-Mail an niels.elsaesser@kja.de anmelden.





(Stand: 09.07.2021, Kro)