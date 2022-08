09.08.2022 Energieberatung für Bürgerinnen und Bürger

Neusser Bürgerinnen und Bürger können sich am Donnerstag, 18. August 2022, zwischen 14 und 18 Uhr darüber informieren, wie sie ihren aktuellen Strom- und Wasserverbrauch senken und welche Einsparmöglichkeiten sie bei Strom- und Heizkosten haben. Das Sozialamt und das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss sowie die Verbraucherzentrale NRW bieten dann allgemeine Informationen zum Thema Energiesparen und eine anbieterunabhängige Beratung. Das Angebot richtet sich vorrangig an bedürftige Menschen. Diese können bei Bedarf Glüh- und Halogenbirnen gegen LED-Leuchten eintauschen und ein programmierbares Thermostatventil erhalten. Die Stadt möchte mit dem Angebot - angelehnt an das integrierte Klimaschutzkonzept - Hilfe und Unterstützung bei der zunehmenden Belastung durch die steigenden Energiepreise bieten. "Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen müssen spürbar mehr für Strom und Wärme ausgeben. Der Tausch von Glühbirnen gegen LED-Leuchten und von herkömmlichen auf elektronisch steuerbare Thermostatventile an den Heizkörpern kann sich bei der Jahresabrechnung konkret bemerkbar machen" erklärt Ernst Goertz vom Neusser Sozialamt. Wie hoch ist der eigene Energieverbrauch? Wie kann man trotz erhöhtem Stromverbrauch durch Homeoffice möglichst, energiesparend leben? Zu diesen und ähnlichen Fragen gibt es die passenden Antworten. „Es ist auch Aufgabe der Kommune, private Haushalte - vor allem mit geringerem finanziellen Spielraum - bei den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu unterstützen”, so Goertz.

Bürgerinnen und Bürger, die sich persönlich beraten lassen möchten, können am 18. August einen Termin mit einem Energieexperten vereinbaren. Dieser findet dann im Sozialamt, Promenadenstr. 43-45, statt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an soziales@stadt.neuss.de.

Mehr Informationen finden Sie unter www.neuss.de/energieberatung. Die nächste Energieberatung findet am 10. Oktober 2022 statt.

(Stand 09.08.2022/jj)