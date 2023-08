09.08.2023 - Breakdance Battle mit KOMM-Unity e.V. im Greyhound Pier 1

Am Samstag, 16. September 2023, findet erneut der KOMM-Unity Jam statt. In diesem Jahr wird die Tanzveranstaltung zum zweiten Mal in Kooperation mit der offenen Kinder- und Jugendeinrichtung Greyhound Pier 1 am Neusser Hafen durchgeführt.

Bereits seit vielen Jahren ist die Veranstaltung Stützpfeiler für die Breaking-Szene und internationales Familienevent zugleich. Auch im Jahr 2023 werden sich wieder Tänzer*innen aus verschiedenen Ländern in unterschiedlichen „Battles" gegenüberstehen. Den Gewinner*innen winkt dabei ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Bewertet werden die Auftritte von einer internationalen Jury. Teilnehmenden können sich bereits im Vorfeld über www.and8.dance registrieren. Neben dem Breakdance-Wettbewerb steht im Außenbereich der offenen Kinder- und Jugendeinrichtung eine Mitmach-Graffitiwand für Jung und Alt zur Verfügung.

Stephan „Stevie" Labitoria und sein Team organisieren die erfolgreiche Veranstaltung bereits seit mehreren Jahren. Doch seitdem der Sport eine offizielle Olympia-Disziplin wurde, hat das Interesse noch einmal stetig zugenommen. Neben dem hohen tänzerischen Niveau legen die Veranstalter Wert darauf, dass sich alle willkommen fühlen, die Hip-Hop-Kultur kennenzulernen.

Das Greyhound Pier 1 öffnet am 16. September ab 12 Uhr seine Türen. Beginn der Tanz-Battles ist um 16 Uhr. Snacks und Getränke sind vor Ort erhältlich. Kinder unter acht Jahren zahlen keinen Eintritt für den Innenbereich, für alle anderen kostet der Eintritt 7 Euro. Der Außenbereich ist für alle frei zugänglich. Weitere Informationen stehen auf www.komm-unity.de zur Verfügung.

Das Greyhound Pier 1 hat unter der Woche, mit Ausnahme von Donnerstag, täglich für alle Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren zum Spielen, Quatschen oder Entspannen offen. Weitere Information zur offenen Kinder- und Jugendeinrichtung finden Sie unter www.greyhoundpier1.de