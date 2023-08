09.08.2023 - Neusser Bürger-Schützenfest 2023

Das Neusser Bürger-Schützenfest und die Kirmes erfordern auch in diesem Jahr wieder eine veränderte Verkehrsführung in und um die Neusser Innenstadt.

Veränderte Verkehrsführung ab Mittwoch, den 23. August:

Ab Mittwoch, den 23. August 2023, 10 Uhr, wird wegen des Aufbaus der Großfahrgeschäfte die Langemarckstraße aus Richtung Stresemannallee gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Veränderte Verkehrsführung ab Donnerstag, den 24. August:

Während des Neusser Bürger-Schützenfestes ist ab Donnerstag, den 24. August 2023, 18 Uhr, die Hammer Landstraße nicht mehr für PKW befahrbar. Der Verkehr aus Richtung Düsseldorf und von der Autobahn Köln/Krefeld wird mit großen Hinweistafeln „Hammer Landstraße gesperrt“ am Fuße der Josef-Kardinal-Frings-Brücke auf die Sperrung hingewiesen. Das bedeutet, dass der Neusser Hafen (Hafenbecken 2 – 5) nur über den Willy-Brandt-Ring beziehungsweise die Floßhafenstraße erreichbar ist. Die Hammer Landstraße im Abschnitt zwischen der Industrie- und der Danziger Straße kann in dieser Zeit nur noch von Schaustellern und deren Lieferanten befahren werden.

Die Ausfahrt aus der Hansastraße ist ab Donnerstag, 24. August 2023, mit Beginn der Aufbauarbeiten gegen 18:30 Uhr bis Dienstagabend, 29. August 2023, 23 Uhr, nicht mehr möglich und wird mit einer festen Absperrung verhindert.

Ab Donnerstag, den 24. August 2023, ist die Anfahrt Industriestraße außerhalb der Sperrzeiten nur über Hessentordamm bzw. Batteriestraße möglich. Die Ausfahrt aus der Industriestraße ist ab diesem Zeitpunkt nur noch nach rechts Richtung Batteriestraße möglich. Der Zulieferverkehr Industriestraße (Hafenbecken 1) muss bis Freitag, 25. August 2023, 15 Uhr, abgewickelt sein.

Veränderte Verkehrsführung ab Freitag, den 25. August:

Die Hessentorkreuzung wird ab Freitag, den 25. August, um 15 Uhr komplett gesperrt. Für den Zulieferverkehr wird diese Sperrung am Samstag, 26. August 2023, von 2 Uhr bis 11.30 Uhr, Sonntag, 27. August 2022, von 3.30 Uhr bis 9.30 Uhr sowie Montag und Dienstag, 28. und 29. August 2023, jeweils von 2 Uhr bis 11 Uhr, nach rechts in Richtung Batteriestraße geöffnet. Wartende LKW können sich vor der Öffnung der Sperre an der Hessentorkreuzung auf dem Europa- und Hessentordamm aus Richtung Hammfelddamm kommend nur auf dem rechten Fahrstreifen aufstellen.

Mit Ausnahme der Sperrung der Langemarckstraße werden alle genannten Sperrungen am Mittwoch, 30. August 2023, gegen 8 Uhr aufgehoben.