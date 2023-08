09.08.2023 - Neusser Bürger-Schützenfest 2023

Die Stadt Neuss hat einen Lageplan für die Besucherinnen und Besucher des Neusser Bürger-Schützenfestes erstellt. Der Plan zeigt alle Zugwege sowie wichtige Anlaufstellen, wie (barrierefreie) Toiletten, Taxistände oder Parkmöglichkeiten. Der Lageplan steht für Interessierte auf Neuss.de kostenlos zur Verfügung. In der Woche vom 21. August 2023 liegt der Lageplan als Flyer kostenlos an den Infotheken im Rathaus (Markt 2) und im Sozialamt (Promenadenstraße 43) sowie in der Tourist Info (Büchel 6) und im Schützenbüro (Oberstraße 60) aus. Bei Bedarf können Interessierte den Flyer auch postalisch beantragen.

Ansprechpartnerin ist die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen (Telefon: 02131-90-5311 oder E-Mail: mirjam.lenzen@stadt.neuss.de).

Den Lageplan finden Sie online auf unserer Website: https://www.neuss.de/leben/schuetzenfest/lageplan