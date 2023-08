09.08.2023 - Ticketverkauf für Saison 2023/24 startet

Der Saisonbeginn der Konzertreihen des Kulturamtes und der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein sowie der Internationalen Tanzwochen steht kurz bevor. Ab Montag, 14. August 2023, um 10 Uhr sind Einzeltickets für alle Einzelveranstaltungen dieser Reihen erhältlich. Die Tickets können an den bekannten Vorverkaufsstellen, der Ticket-Hotline unter 02131 526 999 99 oder über online unter kulturamt-neuss.de beziehungsweise unter deutsche-kammerakademie.de erworben werden. Auch die Buchung von Abonnements für alle Veranstaltungsreihen ist weiterhin möglich.

Die Besucher*innen der ZeughausKonzerte können sich in der neuen Saison auf ein farbenfrohes Kaleidoskop der Kammermusik in ihren vielfältigen Spielformen freuen. Unter anderem ist das Morgenstern Trio zu Gast, das sein hoch spannendes „Planeten“-Projekt ins Neusser Zeughaus bringt. Wenn das Aris Quartett und die Klarinettistin Bettina Aust miteinander musizieren, dann erklingen zwei echte „Chefs d’œuvre“: die Klarinettenquintette von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms. Das delian::quartett begibt sich in ein musikalisches Zwiegespräch mit der Schauspielerin Angela Winkler – ein Dialog zwischen Hell und Dunkel, Witz und Bitterkeit, zwischen Härte und Zärtlichkeit. Das Quatuor Modigliani entführt uns wiederum mit Werken unter anderem von Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi dorthin, „wo die Zitronen blühn“. Ebenfalls nach Italien geht es mit dem Ensemble Oni Wytars, das mit historischem Instrumentarium Lieder über die Liebe aus der italienischen Renaissance und mündlicher Überlieferung auf die Bühne bringt. Und das Ensemble Gli Incogniti unter Leitung der Geigerin Amandine Beyer erweckt Barockmusik aus Wien zum Leben – mit wiederentdeckten „Klassikern“ und verkannten Meisterwerken. Isabelle van Keulen, Violine, und Ronald Brautigam, Klavier, machen mehr als nur einen Abstecher in den Neusser Konzertsaal: Bevor die beiden mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein einen Tag später als Solist*innen auftreten, stellen sie sich zur Eröffnung der neuen ZeughausKonzerte-Saison als Duo dem Neusser Publikum vor. Selina Ott, Gewinnerin des ARD-Musikwettbewerbs – als erste Frau überhaupt in der Kategorie Trompete –, wird in der Vorweihnachtszeit die Klangvielfalt der Trompete erschallen lassen. Ihr Partner am Klavier ist En-Chia Lin.

Die Konzerte der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein wissen mit facettenreichen Konzertprogrammen und international renommierten Gästen zu überzeugen. Mit Ronald Brautigam und Eloïse Bella Kohn wird im Herbst ein pianistischer Schwerpunkt gesetzt. Der Geiger Henning Kraggerud hat für das 3. Abonnementkonzert mit „Romantarctica“ eine romantische Eigenkomposition für sich und seine ebenfalls Geige spielende Tochter im Gepäck. Geigerisch virtuos wird es auch im 4. Abonnementkonzert, wo die künstlerische Leiterin Isabelle van Keulen unter anderem mit Max Richters moderner Version von Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ zu erleben ist. Ein außergewöhnliches Konzert präsentiert das Isabelle van Keulen Ensemble mit einer Hommage an Astor Piazzolla.

Der Blick ins Programm der Internationalen Tanzwochen Neuss 2023/24 lässt eine dynamisch-kraftvolle Auslese des zeitgenössischen Tanzes entdecken. Fünf Companys aus Israel, Frankreich, dem Baskenland, Taiwan und Spanien machen auf ihren Tourneen Station in Neuss. Dabei präsentieren sich sowohl „alte Bekannte“ als auch „neue Gesichter“ in der Stadthalle. Ein Wiedersehen gibt es nicht nur mit der hier so gefeierten Compagnie Hervé Koubi aus Frankreich. Auch die israelische Kamea Dance Company und die junge Formation DantzaZ aus dem Baskenland haben bereits in der Vergangenheit in Neuss für Furore gesorgt. Eine Neusser Premiere hingegen feiern das taiwanesische Ensemble B.Dance und IT Dansa aus Barcelona.



VRR inklusive: Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss und der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Alle Termine auf einen Blick:

ZEUGHAUSKONZERTE 2023/24





Freitag, 29. September 2023, 20 Uhr

DOPPELTER LENZ

Isabelle van Keulen, Violine

Ronald Brautigam, Klavier

Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Arvo Pärt & Francis Poulenc

Freitag, 20. Oktober 2023, 20 Uhr

BRECHT IM SPIEGEL

Literatur & Musik

Angela Winkler, Rezitation & Gesang

delian::quartett

Texte von Bertolt Brecht; Werke u. a. von Dmitri Schostakowitsch, Hanns Eisler & Kurt Weill

Freitag, 10. November 2023, 20 Uhr

CANTAR D'AMORE

Ensemble Oni Wytars

Lieder über die Liebe aus der italienischen Renaissance und mündlicher Überlieferung

Sonntag, 17. Dezember 2023, 18 Uhr

THE TRUMPET SHALL SOUND

Selina Ott, Trompete

En-Chia Lin, Klavier

Werke u. a. von Jean-Baptiste Arban, Sofia Gubaidulina, Michail Glinka & Franz Liszt

Freitag, 12. Januar 2024, 20 Uhr

MISSION TO MARS

Morgenstern Trio

Werke von Thomas Blomenkamp, Gustav Holst & Maurice Ravel

Sonntag, 18. Februar 2024, 18 Uhr

CHEFS DʼŒUVRE

Bettina Aust, Klarinette

Aris Quartett

Werke von Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart & Erwin Schulhoff

Freitag, 8. März 2024, 20 Uhr

TASTENTIGER

Artur Pizarro, Klavier

Werke u. a. von Frédéric Chopin, Sergei Rachmaninow & Robert Schumann

Freitag, 19. April 2024, 20 Uhr

VIENNOISERIES

Ensemble Gli Incogniti

Amandie Beyer, Barockvioline & Leitung

Werke u. a. von Antonio Bertali, Heinrich Ignaz Franz Biber & Johannes Hieronymus Kapsberger

Freitag, 17. Mai 2024, 20 Uhr

WO DIE ZITRONEN BLÜHN

Quatuor Modigliani

Werke u. a. von Elise Bertrand, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini & Hugo Wolf

DEUTSCHE KAMMERAKADEMIE NEUSS AM RHEIN 2023/24





Samstag, 30. September 2023, 19 Uhr

1. ABONNEMENTKONZERT

STREICHERMAGIE UND TASTENZAUBER

Isabelle van Keulen, Leitung & Violine

Ronald Brautigam, Klavier

Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart

& Valentin Silvestrov

Sonntag, 29. Oktober 2023, 11 Uhr

2. ABONNEMENTKONZERT

MOZARTS UNIVERSUM

Eloïse Bella Kohn, Klavier

Christoph Koncz, Leitung

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart

Sonntag, 10. Dezember 2023, 18 Uhr

WEIHNACHTSKONZERT

Sindy Mohamed, Viola

Isabelle van Keulen, Leitung und Violine

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart & Pēteris Vasks

Sonntag, 4. Februar 2024, 11 Uhr

3. ABONNEMENTKONZERT

ROMANTARCTICA

Alma Kraggerud, Violine

Henning Kraggerud, Leitung & Violine

Werke von Johann Sebastian Bach, Béla Bartók, Wojciech Kilar & Henning Kraggerud

Sonntag, 24. März 2024, 19 Uhr

4. ABONNEMENTKONZERT

VIVALDI RECOMPOSED

Isabelle van Keulen, Leitung & Violine

Werke von Philip Glass, Max Richter & Antonio Vivaldi

Sonntag, 21. April 2024, 18 Uhr

5. ABONNEMENTKONZERT

VARIATIONS ON BUENOS AIRES

Isabelle van Keulen Ensemble

Isabelle van Keulen, Leitung & Violine

Werke von Johann Sebastian Bach & Astor Piazzolla

Sonntag, 26. Mai 2024, 18 Uhr

6. ABONNEMENTKONZERT

ROMANTISCHE MEISTERWERKE

Christoph Koncz, Leitung

Werke von Antonín Dvořák, Richard Strauss & Pjotr Iljitsch Tschaikowski

INTERNATIONALE TANZWOCHEN NEUSS 2023/24





Dienstag, 24. Oktober 2023, 20 Uhr

KAMEA DANCE COMPANY

Wild Awake (Deutschlandpremiere)

Choreographie: Tamir Ginz

Mittwoch, 15. November 2023, 20 Uhr

COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

Sol Invictus (Deutschlandpremiere)

Choreographie: Hervé Koubi

Mittwoch, 13. Dezember 2023, 20 Uhr

DANTZAZ

Quorum

Choreographie: Hilde Koch

F.O.M.O.

Choreographie: Gil Harush

YOUth

Choreographie: Wubkje Kuindersma

Mittwoch, 24. Januar 2024, 20 Uhr

B.DANCE

Floating Flowers

Choreographie: Po-Cheng Tsai

Samstag, 20. April 2024, 20 Uhr

IT DANSA

Twenty Eight Thousand Waves

Choreographie: Cayetano Soto

Lo que no se ve

Choreographie: Gustavo Ramírez Sansano

Minus 16

Choreographie: Ohad Naharin

