09.09.2020 - Abschluss Klimaschutzteilkonzept Habichtweg/ Am Blankenwasser

Die rund 50 Unternehmen verschiedenster Branchen, die im Bereich Habichtweg/ Am Blankenwasser in dem Gewerbegebiet Taubental im Neusser Süden ansässig sind, können sich über ein erstmalig erscheinendes Klimaschutzteilkonzept freuen. Das Konzept ist eines der vielen Klimaprojekte, von dem Neusser Unternehmen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Neuss bis 2035 profitieren sollen. Die Beteiligung der Unternehmen ist ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Ausrichtung des Klimaschutzes seitens der Stadt Neuss.

Ziel bei der Erstellung des Klimaschutzteilkonzepts war es, eine strategische Planungs- und Entscheidungshilfe mit konkreten Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen und Energieverbräuchen im definierten Zielgebiet zu erhalten. Zusätzlich wurden überbetriebliche Klimaschutzaktivitäten sowie Kooperationen angestoßen und entwickelt.

Das Klimaschutzteilkonzept für den Bereich Habichtweg/Am Blankenwasser stellt eine strategische Grundlage der Energie- und Klimaaktivitäten in diesem Bereich in den nächsten Jahren dar. Darüber hinaus bietet es das Potenzial zur Übertragbarkeit von Einzelmaßnahmen auf die weiteren Gewerbegebiete in Neuss.

Unter der Federführung der Stadt Neuss wurde mit Unternehmen, die ihre Mitwirkungsbereitschaft erklärt haben, das Klimaschutzteilkonzept erstellt. Die Unternehmen konnten sich unter anderem durch spannende Workshops und Interviews aktiv in den Prozess der Erarbeitung des Konzeptes einbringen.

Das „Klimaschutzteilkonzept Habichtweg/Am Blankenwasser“ steht als pdf Dokument öffentlich über die Stadt Neuss Homepage zum Download zur Verfügung.

(Stand:09.09.2020/Bu)