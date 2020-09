09.09.2020 - Stadtwerke leisten mit Modernisierung der Busflotte praktischen Klimaschutz

Rund 5,2 Millionen Euro haben die Stadtwerke Neuss in diesem Jahr in die Modernisierung ihrer Busflotte investiert. Davon wurden insgesamt 16 neue Busse angeschafft: Vier Standardwagen mit einer Länge von 12 Metern und zwölf Gelenkwagen mit einer Länge von 18 Metern. Bei allen Bussen handelt es sich um Citaro hybrid von Mercedes Benz Evobus. Die Stadtbusse verfügen über einen sogenannten leistungsverzweigten Hybridantrieb. Das heißt, dass der modernste konventionelle Motor durch den Elektromotor unterstützt wird. Bei einer Laufleistung von durchschnittlich 50.000 Kilometern versprechen sich die Stadtwerke aufgrund

der Verbrauchsreduzierung eine CO2-Einsparung von 175 Tonnen sowie eine Reduktion des Dieselverbrauchs von 67.000 Liter jährlich. Dadurch, dass die neuen Busse Fahrzeuge mit Euro V-Abgasnorm ersetzen, sinkt der der Anteil der Stickoxide (NOx) um weitere 75 Prozent. Die Stadtwerke Neuss hatten schon im vergangenen sieben Fahrzeuge der neuen Hybridbus-Generation in Betrieb genommen.

„Klimaschutz und Luftreinhaltung auf der einen und ökonomische

Aspekte auf der anderen Seite dürfen sich nicht ausschließen. Den Beweis treten wir mit der neuerlichen Anschaffung der Citaro hybrid Rechnung. Die Fahrzeuge von Mercedes Benz Evobus sind für uns die perfekte Verbindung aus Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit“, erläutert Stephan Lommetz, Vorsitzender Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss.

Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung mit anderen niederrheinischen Verkehrsunternehmen hatte sich Evobus durchgesetzt. „Die Fahrzeuge sind mit modernster Sicherheitstechnik wie einem Sideguard-Assistsystem, einem Active Braking System und einer Rückfahrkamera ausgestattet. Zudem haben wir in den vergangenen Tagen noch Videoüberwachungs- und Fahrgastzählsysteme eingebaut“, erklärt Florian Stein, Abteilungsleiter Technik/Materialwirtschaft bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss.

Die Fahrgasträume sind zudem in allen neuen Bussen vollklimatisiert.

Außerdem werden die Fahrzeuge noch mit einem für die Fahrgäste kostenfreies On-board WLAN ausgerüstet.

Stadtwerke haben neue Elektrobusse bestellt

Die Stadtwerke Neuss haben im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung in den vergangenen Wochen bei der Deutschland-Tochter des niederländischen Hersteller VDL Bus & Coach drei reine Elektrobusse bestellt. “An dem Ausbau der reinen Elektrobusse halten wie weiter fest. Neu bestellt haben wir jetzt zwei Standardwagen und einen Gelenkwagen“, erklärt hierzu Stephan Lommetz. Das Beschaffungsvolumen der Fahrzeuge beträgt rund 1,8 Millionen Euro. Für zwei der drei Busse hatten die Stadtwerke erst im August im Rahmen der Elektromobilitätsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen von Verkehrsminister Hendrik Wüst und Gabriela Matz, Abteilungsleiterin Infrastrukturförderung beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr einen Förderbescheid erhalten. Das Land unterstützt damit die Stadtwerke Neuss bei der Anschaffung von zwei neuen Elektrobussen einschließlich der Ladeinfrastruktur mit 758.000 Euro. Somit übernimmt der Fördermittelgeber 90 Prozent der Investitionsmehrkosten, die für einen E-Bus im Vergleich zu einem vergleichbaren Bus mit Verbrennungsmotor anfallen.

Die Auslieferung der neuen Elektrobusse von Hersteller VDL Bus&Coach an die Stadtwerke Neuss wird aufgrund der hohen Nachfrage im kommenden Jahr erfolgen. Den im Dezember 2018 bei den Stadtwerken Neuss in den Textbetrieb gegangenen Elektrobus eines anderen Herstellers, ist inzwischen an den Hersteller zurückgegeben worden. Das Modell hat nicht die Anforderungen eines stabilen Betriebs im Liniendienst erfüllt. Die seinerzeit angeschaffte Ladeinfrastruktur kann für die künftigen Elektrobusse genutzt werden.

Zusätzliche ökologische Umrüstung von Bestandsbussen

Insgesamt 19 Stadtwerke-Busse werden bis Anfang Dezember mit Abgasnachbehandlungssystemen auf Euro-VINiveau nachgerüstet. Die insgesamt 380.000 Euro teure Umrüstung wird von Bund und Land mit insgesamt 95 Prozent gefördert.

„Die Umrüstung von Verbrennermotoren auf das Niveau der modernsten Euro-Vl-Norm ist dabei ein Schritt zur Emissionsminderung. Nach der Umrüstung werden wir fast nur noch Busse auf Euro-Vl-Niveau oder Hybridbusse bei uns im Einsatz haben“, erklärt Florian Stein, Leiter Technik/ Materialwirtschaft bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss. Durch die Umrüstung wird der Ausstoß von Stickoxiden um 75 Prozent reduziert.

(Stand:09.09.2020/SWN)