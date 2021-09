09.09.2021 - Das antike Neuss in römischer Hand

Wer waren die Menschen, die in Novaesium lebten, den Limes bewachten und ihre religiösen wie kulinarischen Traditionen mitbrachten? Diesen und anderen spannenden Fragen rund um den römischen „Lifestyle“ in Neuss geht das Clemens Sels Museum Neuss, Am Obertor, in der aktuellen Sonderausstellung „Inter nationes. Die Menschen im römischen Novaesium“ nach. Am Sonntag, 12. September 2021, bietet das Museum jeweils um 14 und um 15.30 Uhr Führungen durch die Ausstellung an. Die Führungen dauern jeweils 60 Minuten und kosten vier Euro pro Person zuzüglich Eintritts. Eine Anmeldung über die Website des Museums unter www.clemens-sels-museum.de ist erforderlich. Aktuelle Informationen erhalten die Besucher und Besucherinnen auf der Website oder telefonisch an der Museumskasse unter 02131/904141.

