09.09.2022 - Europäische Mobilitätswoche – 16. bis 22. September 2022

Mobilität ist ein Thema, das uns alle bewegt und uns immer wieder vor folgende Fragen stellt: Wie und womit bewegen wir uns in Neuss in der Zukunft und wie erreichen wir die Ziele des Klimaschutzes? Wie sollen Straßen, Wege und Plätze aussehen, damit sie schön, sicher und einladend – gleichzeitig aber bequem und gut zu erreichen sind? Und welche Ideen haben wir für die Veränderung in der Mobilität, die wir jetzt und schnell umsetzen können? Um solche Fragen geht es in der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis zum 22. September 2022 unter dem Motto „Besser verbunden“, an der sich die Stadt Neuss zusammen mit dem Rhein-Kreis-Neuss beteiligt. Am Freitag, den 16. September, findet in der Neusser Stadtbibliothek die Auftaktveranstaltung statt. Gezeigt wird ein Film zum Thema „Klimafreundlich fahren – wie geht das?“ Anschließend können sich die Besucher*innen mit der Mobilitätsmanagerin der Stadt Neuss, Dahlia Busch, austauschen. Der Eintritt ist frei, um eine vorherige Anmeldung auf der Website der Stadtbibliothek wird jedoch gebeten.

Sechs Kitas aus Neuss nehmen im Rahmen der Mobilitätswoche an dem Projekt „Spielwege statt Gehwege“ teil. Das Thema nachhaltige Mobilität mit Fuß und Rad wird in dem Rahmen insbesondere mit den Vorschulkindern zum Thema gemacht. Da Mobilitätsverhalten etwas eingeübtes ist, ist das frühe Einüben auch so wichtig und schließt dann gleichzeitig auch schon die Eltern mit ein.

Die Veranstaltungen in Neuss im Einzelnen:

Freitag 16.09.2022, 18-19:30 Uhr:

Klimafreundlich fahren – wie geht das?

Wo: Stadtbibliothek Neuss

Was: Filmvorführung mit anschließendem Gespräch mit Dahlia Busch, Mobilitätsmanagerin der Stadt Neuss

Montag 19.09.2022, 17-19 Uhr

Kostenlose Baumführung (zu Fuß)

Wo: Start- / Treffpunkt: Stadtgarten, Eingang Friedrich-Ebert-Platz

Teilnehmerzahl: max. 20 Personen

Anmeldung erwünscht (per Email an umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de)

Dienstag 20.09.2022, 17:30-19:30 Uhr

Bürgerveranstaltung zum Thema: hierarchisches Radverkehrsnetz und Fahrradabstellanlagen für Neuss

Wo: Weitz-Zimmer, Rathaus Neuss

Mittwoch 21.09.2022, 13-17 Uhr

Natur-Radtour „Neusser Fluss- und Bachauen“, Tourlänge ca. 37km

Wo: Start- / Treffpunkt: Rathaus, Markt

Teilnehmerzahl: 4 bis 10 Personen (ab 12 Jahre)

Anmeldung erwünscht (per Email an umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de)

Donnerstag 22.09.2022, 17-19 Uhr

Kostenlose Baumführung (zu Fuß)

Wo: Start-/ Treffpunkt: Stadtgarten, Eingang Friedrich-Ebert-Platz

Teilnehmerzahl: max. 20 Personen

Anmeldung erwünscht (per Email an umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de)

Mobilitäts-Testwochen

Zudem laufen noch bis zum 30. November 2022 die Mobilitäts-Testwochen der IHK, bei denen die Stadt Neuss Kooperationspartner ist. Unternehmen in Neuss können die kommenden Wochen kostenfrei nachhaltige Mobilitätsangebote wie Pedelecs, Elektroautos, Lastenräder und vieles mehr testen. Weitere Informationen finden Sie im beigefügten ->Flyer.

EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE:

Sie ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Seit 2022 bietet sie Kommunen aus ganz Europa die Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürger die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Vom 16. Bis 22. September werden im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche innovative Verkehrslösungen ausprobiert: So werden beispielsweise Parkplätze und Straßenraum umgenutzt, neue Fuß- und Radwege eingeweiht, Elektro-Fahrzeuge getestet, Schulwettbewerbe ins Leben gerufen und Aktionen für mehr Klimaschutz im Verkehr durchgeführt. Dadurch zeigen Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger, dass nachhaltige Mobilität möglich ist, Spaß macht und praktisch gelebt werden kann.

(Stand 09.09.2022/jj)