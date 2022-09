09.09.2022 - NEUSS Kultur: International!

In der diesjährigen Neusser Themenwoche bieten die Kulturinstitute der Stadt Neuss ein gemeinsames Kulturprogramm an, das in diesem Jahr unter dem Motto „NEUSS KULTUR: INTERNATIONAL!" steht.

Die Themenwoche beginnt am Freitag, 16. September 2022, und geht bis Sonntag, 25. September 2022. Eingerahmt wird das Programm von zwei Konzerten: Den Auftakt macht am Freitag, 16. September 2022, um 20 Uhr das niederländische Calefax Reed Quintet in der Reihe der ZeughausKonzerte. Ihren musikalischen Abschluss findet die Themenwoche am Sonntag, 25. September 2022, um 18 Uhr in der Bazzar Rösterei. Dann können sich Musikinteressierte auf ein Konzert mit Stipendiat*innen der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein und ukrainischen Musiker*innen freuen: Das Abschlusskonzert von „Movimento II ¬– Die Musikalische Radtour am Rhein“ ist ein Statement für den Frieden und nimmt dabei die Vielfalt der traditionellen und populären ukrainischen Folklore in den Fokus.

Die Neusser Themenwoche präsentiert eine Vielzahl unterschiedlichster Veranstaltungsformate und mündet am Samstag, 24. September 2022 in die Kulturnacht Neuss. Interessierte können sich beispielsweise auf Führungen und Vorträge freuen, aber auch Ausstellungen, Lesungen und Stand-up-Comedy stehen auf dem vielfältigen Programm. Für die kulinarischen Gaumenfreuden ist auch gesorgt, etwa bei der gemeinsamen Zubereitung eines französischen Menus, zusammen mit einem „Meister der Küche“.

Alle Infos und Details zum Programm der Neusser Themenwoche finden Sie im ->Flyer.

Ein Bild für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Foto: V. l.: Dr. Jens Metzdorf (Leiter des Stadtarchivs der Stadt Neuss), Dr. Christiane Zangs (Kulturdezernentin der Stadt Neuss), Dr. Benjamin Reissenberger (Leiter des Kulturamtes der Stadt Neuss)

(Stand 09.09.2022)