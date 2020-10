09.10.2020 - „Neuss liest“ im Clemens Sels Museum Neuss

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Neuss liest“ lädt das Clemens Sels Museum Neuss, Am Obertor, in Kooperation mit der Stadtbibliothek Neuss am Mittwoch, 28. Oktober 2020, in den Gartensaal des Museums ein. Um 17 Uhr stimmt Kurator Dr. Carl Pause vorab mit einer exklusiven Führung durch die Sonderausstellung „Fisch Land Fluss - Eine Zeitreise durch die Fischereigeschichte“ auf die Lesung ein. Spannende Exponate und viele originalgetreue Nachbildungen erzählen von wunderbaren Wasserwelten und zehntausend Jahren Fischereigeschichte.

Im Anschluss liest Markus Andrae vom Theater am Schlachthof um 18 Uhr aus dem Roman „Überm Rauschen“ von Norbert Scheuer. Norbert Scheuers Roman, der 2009 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, erschafft mit seiner genauen und poetischen Sprache eine ganze Welt voller Trauer und Schönheit.

Einst gingen die Brüder und der Vater gemeinsam fischen, das Rauschen des Wehrs hinter der Gaststätte in der Eifel, in der sie aufwuchsen, belebte ihre Kindheit mit Phantasien. Der Vater aber, der immer auf der Suche nach einem mythischen Urfisch war, ist lange tot. Hermann, der ältere Bruder, musste in die Klinik. Der jüngere Bruder ist zurückgekehrt und lässt das Leben der Familie und sein eigenes Revue passieren.

Eintritt und Teilnahme an Führung und Lesung sind kostenfrei. Eine vorherige telefonische Anmeldung unter 02131/904141 ist jedoch erforderlich. Informationen zu den aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln im Museum gibt es auf www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141.