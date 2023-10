09.10.2023 - Neustart für Städtepartnerschaft mit Rijeka

Die langjährige Partnerschaft der Stadt Neuss mit der kroatischen Stadt Rijeka soll in den nächsten Jahren auf verschiedenen Ebenen intensiviert werden. Dies vereinbarten Bürgermeister Reiner Breuer und sein Amtskollege Marko Filipović bei einem Kurzbesuch in der Hafenstadt am Mittelmeer. Eine Delegation unter Leitung des Vorsitzender des Neusser Komitees für Partnerschaften, Europa und internationale Angelegenheiten, Hakan Temel, nutzte den zweitägigen Besuch, um die 1990 begründete Freundschaft der Städte aufzufrischen und neue Beziehungen für die Zukunft zu knüpfen.

„Ein gelungener Neustart nach einer schwierigen Zeit“, wie Bürgermeister Reiner Breuer die spätsommerlichen Tage in Rijeka zusammenfasst. Die Corona-Pandemie brachte die von vielfältigen Aktivitäten geprägte Partnerschaft kurz nach dem Auftakt zu den Feierlichkeiten der „Kulturhauptstadt Europas“ in Rijeka im Jahr 2020 nahezu zum Erliegen. Nun soll insbesondere der Austausch von Schülerinnen und Schülern als Fundament der Beziehungen gestärkt werden. So konnten Jonathan Kersting vom Marie-Curie-Gymnasium und Deniz Ceri von der Gesamtschule in Norf erste Kontakte zu zwei Schulen in Rijeka herstellen und Begegnungen der Schulen für das nächste Jahr vorbereiten.

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt Neuss ist in der Erwachsenenbildung in der Partnerschaft neu dabei. VHS-Fachbereichsleiterin Anette Kreiner-Hippenstiel sprach mit dem kroatischen Bildungsinstitut „Dante“ über mögliche gemeinsame Projekte zum Thema Europa. Der Sport ist demgegenüber schon länger wichtiger Baustein der Beziehungen. Zwei Handball-Teams aus Rijeka werden nächstes Jahr über Pfingsten wieder beim „Quirinus-Cup“ zu Gast sein. Der „Quirinus-Cup“ ist der wohl größte internationalen Handball-Campus in Deutschland, der nach einer vierjährigen Pause wieder in Neuss ausgetragen wird. Bei einem Treffen mit Vertretern von Sportvereinen wurden die Abläufe des Turniers mit Irina Schuster abgestimmt, die im Bürgermeisteramt die Städtepartnerschaft koordiniert.

Ein besonderer Höhepunkt der Begegnung war ein gemeinsames Konzert der Chöre „Capella Quirina“ aus Neuss unter Leitung von Dr. Joachim Neugart und „Shola Cantorum“ aus Rijeka. Ein Zufall wollte es, dass der Neusser Chor auf Tournee in Kroatien unterwegs war und in der Kirche „Saint Mary of Assumption“ einen Beitrag zum kulturellen Austausch der Städte liefern konnte. Neben dem Erzbischof von Rijeka besuchten auch einige Schwerstern vom Orden „Herz-Jesu“ das Konzert. Diese haben auch Wurzeln in Neuss und zählen mit dem Neusser Pastor Jochen König zu den Begründern der Städtepartnerschaft nach dem Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.

Bild 1: Bürgermeister der Stadt Rijeka Marko Filipović (l.) und Bürgermeister Reiner Breuer (r.):

Bild 2: (v.l.n.r.) Ehepaar Deniz Cerie und Reinhard Bitter; Verena Turak department of mayors affairs Stadt Rijeka; Ana Troselj aus dem Stadtrat Rijeka, Reiner Breuer, Bürgermeister der Stadt Neuss; Marko Filipović, Bürgermeister der Stadt Rijeka; Hakan Temel, Vorsitzender des Neusser Komitees für Partnerschaften, Europa und internationale Angelegenheiten; Ute Breuer; Jonathan Kersting vom Marie-Curie-Gymnasium, Annette Kreiner Hippenstiel, VHS Neuss, Irina Schuster, Bürgermeisteramt der Stadt Neuss