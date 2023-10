09.10.2023 - Stadtwerke verlosen Zuschüsse für den Kauf von energieeffizienten Haushaltsgeräten

1923 – 2023: Die Stadtwerke Neuss blicken in diesem kommenden Jahr auf ihr 100jähriges Bestehen zurück. Dies nehmen die Stadtwerke zum Anlass, um mit den Neusserinnen und Neussern über das Jahr verteilt, Monat für Monat, mit einzelnen Aktionen zu feiern. Im Oktober haben die Stadtwerke Energiekunden die Möglichkeit einen Zuschuss für ein energieeffizientes Haushaltsgerät zu gewinnen.

100 x 100 Euro Jubiläumsförderung

Wer in diesem Jahr bereits ein energieeffizientes Haushaltsgerät gekauft hat oder dies in den kommenden Tagen tut, kann in den Genuss einer Förderung von 100 Euro kommen. Teilnahmeberechtigt sind Strom-, Gas- und Fernwärmekunden der Stadtwerke Neuss. Schnell sein ist dabei wichtig. Es gilt das so genannte „Windhundprinzip“. Die Stadtwerke Neuss bezuschussen in 100 Fällen den Kauf von Kühl- und Gefrierschränken, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Backöfen, Durchlauferhitzern und Staubsaugern. Die Geräte müssen dabei eine entsprechende Kennzeichnung der hohen Energieeffizienzklasse des EU-Energielabels vorweisen. Wer diese Kriterien erfüllt, meldet sich ganz mit dem Rechnungsbeleg im Kundencenter an der Moselstraße oder sendet eine Mail mit vollständigen Kontaktdaten, Angabe der Kundennummer dem Rechnungsbeleg im Anhang an info@stadtwerke-neuss.de. Alle Informationen auch unter www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum-oktober

Jeden Monat eine Geburtstags-Aktion

Von Januar bis Dezember können sich die Neusserinnen und Neusser in jedem Monat über eine konkrete Geburtstags-Aktion freuen. Den Auftakt machte im Januar das Südbad der Stadtwerke in Reuschenberg. Es folgten Aktionen in der Eissporthalle, ein großes Stadtwerke-Frühstück April eine Gewinnspielaktion um das DeutschlandTicket und zuletzt die große Stadtwerke-Bustour durch Neuss. Die einzelnen Aktionen werden jeweils kurzfristig kommuniziert und können hier www.stadtwerke-neuss.de/jubilaeum jederzeit nachgelesen werden.