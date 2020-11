09.11.2020 - Nievenheimer Straße

Auf der Nievenheimer Straße in Norf wird in zwei Bauabschnitten eine barrierefreie Querungshilfe gebaut und der Radweg saniert.

Im ersten Bauabschnitt wird voraussichtlich ab dem 16. November bis zum 14. Dezember in Höhe des Kreuzungsbereich Thomas-Mann-Straße eine barrierefreie Querungshilfe neu gebaut. In diesem Zeitraum wird der Verkehr mit einer Lichtzeichenanlage einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Kreuzung sowie der Fuß- und Radweg in diesem Bereich wird vollgesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden über die Geibel- und Südstraße umgeleitet. Die Einbahnstraßenregelung in der Thomas-Mann-Straße wird während der Sperrung aufgehoben, so dass diese in beide Richtungen befahrbar ist. Wenn das Wetter mitspielt, wird am Samstag, 12. Dezember 2020, die neue Asphaltdeckschicht eingebaut. Dazu wird der Bereich der Nievenheimer Straße zwischen dem Kreuzungsbereich Thomas-Mann-Straße und dem Kreisverkehr in Höhe der Hochbau-Baustelle vollgesperrt.

Ab dem 14. D4ezember beginnt die Sanierung des Radweges stadtauswärts entlang der Nievenheimer Straße in Fahrtrichtung Allerheiligen. Während dieser Arbeiten wird die Nievenheimer Straße stadteinwärts ab Kreisverkehr Uedesheimer Straße bis Südstraße zur Einbahnstraße. Stadtauswärts wird für den Individualverkehr gesperrt, ebenso der Fuß- und Radweg. Eine Umleitung wird über die Uedesheimer- und Südstraße eingerichtet. Anlieger können in diesem Zeitraum mit Rücksichtnahme auf den jeweiligen Arbeitsbereich und der Einbahnstraßenregelung auf eigene Gefahr ihre Grundstücke anfahren. Aus bautechnischen Gründen sind am Tag des Deckeneinbaus die Grundstücke in dem Bereich nicht anfahrbar. Anwohner werden gebeten, dies in Ihren Tagesablauf mit einzuplanen. Die Asphaltdeckschicht der Zufahrt zur Post wird vorrausichtlich an einem Sonntag eingebaut werden. Die Grundstücke und Gewerbebetriebe auf der Nievenheimer Straße sind fußläufig jederzeit erreichbar. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die Grundstücke auf dem Teilbereich der Nievenheimer Straße in Notfallsituationen immer erreichen. Das Tiefbaumanagement bemüht sich, größere Beeinträchtigungen während des Neubaus und der Sanierung des Radweges zu vermeiden.

Weitere Informationen zu den beiden Baustellen stehen auch im Baustellenradar auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de.

(Stand:09.11.2020, Fi)