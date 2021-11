09.11.2021 - Haushaltsberatungen im Sozialausschuss

Mit dem Haushaltsplanentwurf im Sozialbereich für das Haushaltsjahr 2022, einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025, beschäftigt sich der Ausschuss für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 17. November 2021.

Auf der Tagesordnung steht zudem die Maßnahmenliste zum Wirtschaftsplan 2022 des Gebäudemanagements der Stadt Neuss für den Sozialbereich sowie ein Bericht zur aktuellen Lage im Bereich Wohnungslosigkeit.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr, findet im Ratssaal (E.260) statt und wird vom Ausschussvorsitzenden, Karlheinz Kullick, geleitet. Die vollständigen Unterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an imke.kronhof@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen aktuellen negativen Schnelltest oder PCR-Test vorweisen.

