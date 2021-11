09.11.2021 - Jugendhilfeausschuss

In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 16. November 2021, berät der Jugendhilfeausschuss über den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 und die Teilnahme der Ambulanz für Kinderschutz am Förderaufruf für den Ausbau der spezialisierten Beratung zum Thema „sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“. Das Gremium tagt um 17 Uhr im Ratssaal der Stadt Neuss, Markt 2, unter Leitung der Ausschussvorsitzenden Susanne Benary. Weitere Themen sind unter anderem Mitteilungen der Verwaltung zum Kinder- und Jugendförderplan 2022 bis 2025, zur Jugendpartizipation Neusser Modell und ein Bericht der Hilfen zur Erziehung für das Jahr 2020. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem auf www.neuss.de verfügbar.

Aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung müssen sämtliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Sitzung entweder ihre bereits bestehende Immunisierung (Genesung oder vollständige Impfung) oder einen aktuellen Test nachweisen. Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab per E-Mail an natalie.schoofs@stadt.neuss.de anmelden.



(Stand: 09.11.2021, Kro)