09.11.2021 - Neuss erinnert an die Reichspogromnacht Gedenkstunde am Mahnmal an der Promenadenstraße gegenüber dem Ort, an dem die alte Synagoge stand https://www.neuss.de/presse/aktuell/09-11-2021-neuss-erinnert-an-die-reichspogromnacht

09.11.2021 - Neuss erinnert an die Reichspogromnacht

Gedenkstunde am Mahnmal an der Promenadenstraße gegenüber dem Ort, an dem die alte Synagoge stand