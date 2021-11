09.11.2021 - Online-Umfrage zum Verkehrsversuch

Anlässlich des Verkehrsversuchs in der Innenstadt startet am Mittwoch, 10. November 2021, eine Online-Umfrage, in der die Meinung der Bürgerinnen und Bürger zu den neuen Regelungen zum Verkehr eingeholt werden soll. Nachdem die neue Situation nun einige Wochen zu erlebt werden konnte, steht der Fragebogen bis zum 31. Dezember 2021 zur Verfügung. Dabei werden neben der Sebastianusstraße auch die anliegenden Straßen Glockhammer, Michaelstraße und die Drususallee betrachtet.

Link zur Umfrage https://survey-ne.itk-rheinland.de/index.php/459873?lang=de

(Stand: 09.11.2021/Spa)