09.11.2022 - Mitsing-Konzert für Frieden in der Ukraine

Am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 13.00 Uhr (Einlass: 12.45 Uhr) findet im Pauline-Sels-Saal des RomaNEum, Brückstraße 1 in Neuss ein Mitsing-Konzert für den Frieden in der Ukraine statt. Nach einem gemeinsamen Konzert im März, singen und musizieren der „Jedermannchor & Friends“ wieder gemeinsam für den Frieden in der Ukraine. Mit dabei: Hesen Kanjo am Kanun sowie die Gruppe "Herzensmusik" um Dima Sirota. „Herzensmusik“ ist ein Musikangebot der Musikschule für Geflüchtete aus der Ukraine.



Der Jedermannchor ist eine Kooperation der Behindertenhilfe der St. Augustinus-Gruppe und der Musikschule der Stadt Neuss und verbindet Menschen mit und ohne Behinderung. Beim Konzert in der Musikschule sind auch zahlreiche Musiker*innen aus Neuss, Aachen und der Ukraine dabei.



Holger Müller, Leiter der städtischen Musikschule: „Ich danke dem Jedermannchor und allen Beteiligten für die erneute Initiative eines Friedenskonzerts. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Neusser*innen und hoffentlich auch auf viele Geflüchtete aus der Ukraine oder aus anderen Teilen der Welt teilnehmen und ein wenig Freude beim gemeinsamen Singen finden werden.“



Neben bekannten Friedensliedern weltbekannter Musiker*innen wie John Lennon, Simon and Garfunkel, Joan Baez oder Leonard Cohen werden auch ukrainische Lieder und eigene Kompositionen aufgeführt.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die gesammelten Spenden kommen dem Kinderhilfswerk UNICEF für die Ukraine-Hilfe zugute.

