09.12.2020 - „Hier spricht Euer Bürgermeister!“

Was haben Reiner Breuer, Dr. Jörg Geerlings, MaximNoise, die TaS-„Stunker“ Sabine Wiegand und Harry Heib sowie NE-WS 89.4-Moderatorin Saskia Grönke gemeinsam? Sie werben jetzt gemeinsam für das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in den Bussen der Stadtwerke Neuss. Und das tun sie laut und deutlich. Denn die sechs Neusser Promis haben den Stadtwerken individuelle und zielgruppengenaue Lautsprecherdurchsagen

gesprochen, die nun regelmäßig während der Fahrt auf allen Linien eingespielt werden.

„Ruhe im Bus, hier spricht dat Rosi“, heißt es etwa, wenn Sabine Wiegand in ihre Paraderolle als „Dat Rosi“ schlüpft. Harry Heib animiert als „Heinz Allein, der Unterhalter“ zum Tragen des „Schnutenpulli“. MaximNoise hat eine gesungene Maskenversion von „Immer wieder Neusser“ beigesteuert.

Saskia Grönke ist als seit Jahren bekannte Radiostimme im Rhein-Kreis Neuss sofort wiederzuerkennen. Bürgermeister Reiner spricht die Fahrgäste in seiner Funktion als erster Bürger der Stadt an und appelliert an ihre Verantwortung. Und der Landtagsabgeordnete Dr. Jörg Geerlings richtet seinen Appell auch gezielt an die „Nachtschwärmer“, was in diesem Fall durchaus doppeldeutig ist. Schließlich heißt sein Neusser Schützenzug auch „Nüsser Nachtschwärmer.“

Bei den Stadtwerken ist man sehr dankbar für die Unterstützung aus Politik, Medien und Kulturszene. „Alle sechs Angefragten haben spontan zugesagt. Zwischen den Anfragen und der Produktion der Durchsagen lag gerade einmal eine Woche“, resümiert Stadtwerke-Kommunikations- und Marketingleiter Jürgen Scheer zufrieden.

(Stand: 09.12.2020, SWN)